Посетителей ждут три туристических маршрута по меткомбинату.

"Маршруты включают в себя экспозицию образовательно-выставочного центра "Железно!", где туристы узнают много интересного о металле и его роли в жизни человека, посещение промышленной площадки ОЭМК, где можно услышать гул сталеплавильных печей, увидеть рождение знаменитого оскольского стального проката и сделать яркие атмосферные фотографии", — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что перед посещением предприятия туристы проходят инструктаж по охране труда, обеспечиваются спецодеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты.

"Наши гости знакомятся с технологиями зеленой металлургии, действующими в гармонии с природой и современными профессиями. Уверена, что своими глазами увидеть, как добывается руда, плавится металл и производится сталь будет интересно не только жителям Белгородской области, но и всех уголков нашей страны", — цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлию Мазанову.

В конце 2021 года первых посетителей принял другой комбинат Металлоинвеста — Михайловский ГОК им. А.В. Варичева (Курская область). Возможностью осмотреть карьер и производственные площадки комбината уже воспользовалось около 3 тыс. человек.

Оскольский электрометаллургический комбинат им. А.А. Угарова — крупнейшее в России предприятие по производству прямовосстановленного железа и железорудных окатышей. ОЭМК производит более 1 млн тонн SBQ в год.

Холдинг "Металлоинвест" — крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат и меткомбинат "Уральская сталь".