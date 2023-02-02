Ранее на портале Госуслуг сообщили об остановке приёма заявок на выпуск заграничных паспортов нового образца с электронным носителем.

"В последние месяцы на Гознак поступал повышенный объем заявок на персонализацию заграничных паспортов, тем самым существенно увеличив потребность в микросхемах, которые встраиваются в бланк заграничного паспорта", — говорится в сообщении компании.

В нем уточняется, что в настоящее время производитель этих микросхем, АО "Микрон", "осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы".

"Мы рассчитываем, что после её завершения, ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течении месяца", — сообщили в "Гознаке".