"В прошлом году проведена кадастровая оценка порядка 1 млн земельных участков, что на 100 тысяч больше, чем в 2020 году. Это также повлечет увеличение налоговой базы. В этом году проводится кадастровая оценка более 1,4 млн объектов капитального строительства", — сказал Пантелеев.

По его словам, совместно с Росреестром реализуются проекты "Земля для стройки" и "Земля для туризма". На публично-кадастровой карте уже размещено более 100 свободных земельных участков и территорий.

Также активно ведется описание границ населенных пунктов и территориальных зон. Внесены сведения о границах 2295 населенных пунктов (65% от общего количества) и 488 территориальных зон (42% от общего количества).

Важной задачей остается вовлечение в оборот земель сельхозназначения. На данный момент в регионе 282 тыс. га — неиспользуемых сельскохозяйственных угодий (18% от их общей площади).

Кроме того, как отметил министр, Тульская область вошла в число пилотных регионов ЦФО по созданию Национальной системы пространственных данных.

"Проект позволит объединить и структурировать пространственные данные, обеспечить их доступность для граждан, бизнеса и государственных органов, проявить экономический потенциал территорий. Координировать работу по реализации этого проекта будет оперативный штаб", — подчеркнул Пантелеев.

По данным облправительства, по итогам 2022 года министерство имущественных и земельных отношений обеспечило поступление в консолидированный бюджет региона порядка 570 млн рублей (113,6% от плана). Из них в бюджет Тулы — 503,6 млн рублей, в бюджет области — около 66,3 млн рублей, в том числе, 17,3 млн рублей — от приватизации государственного имущества региона.