"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела 3 февраля в Крыму ожидаются мокрый снег, снег, местами сильные осадки, сильное отложение мокрого снега, гололедица. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

МЧС допускает вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Ведомство также напомнило о высокой вероятности ЧС из-за аварий на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и подтоплений территорий. В предыдущий раз МЧС объявляло штормовой предупреждение в Крыму на 30-31 января из-за снегопада в горах.