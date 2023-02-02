"Авиакомпания открыла в Ханты-Мансийском автономном округе 15 новых маршрутов и нарастила частоты по имеющимся направлениям. Прямой рейс из Нягани в Екатеринбург важен для наших пассажиров, и одной частоты в неделю было недостаточно — поэтому в январе добавили дополнительный рейс", — пояснил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов, слова которого приводятся в сообщении.

Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам. Вылет из Нягани — в 10:50, из Екатеринбурга — в 13:45. Время в пути — 2 часа.

Как сообщалось, авиакомпания "ЮТэйр" в январе открыла 15 новых маршрутов. Так, в зимней программе 2023 года появилось семь новых маршрутов по России: теперь авиакомпания летает из Ханты-Мансийска в Челябинск, из Когалыма — в Пермь, из Нижневартовска — в Екатеринбург, из Нягани — в Екатеринбург, из Сургута — в Горно-Алтайск, Новокузнецк, Челябинск.

Всего в маршрутной сети Utair — более 120 направлений. Авиакомпания выполняет прямые рейсы в Поволжье, Сибирь, Центральную Россию и на Юг страны. За рубеж из регионов и столицы Utair летает в города Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, ОАЭ, Таджикистана, Турции и Узбекистана.