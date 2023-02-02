"Всего в регионе к программе "Пушкинская карта" присоединилось 306 учреждений культуры: 119 Домов культуры и клубов, 59 музеев и галерей, 50 кинотеатров, 34 концертные площадки, 26 театральных и 13 образовательных организаций и 5 библиотек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по количеству участвующих в программе учреждений культуры Краснодарский край занимает 6 место среди всех регионов России, а по числу выданных карт регион поднялся на 5 позицию в общероссийском рейтинге.

С начала реализации программы кубанские школьники и студенты оформили более 260 тысяч карт. В этом году номинал Пушкинской карты составляет 5 тыс. рублей, добавили в пресс-службе.