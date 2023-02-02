"На 25% увеличилось число постояльцев в отелях, на 30% — экскурсионный поток в республику", — говорится в сообщении, размещенном на сайте органов госвласти Мордовии.

Лидерами по посещаемости стали музей им. С.Д. Эрьзи, Краеведческий музей и "Мордовское подворье", а также национальный парк "Смольный" и республиканский заповедник им. П.Г. Смидовича, где реализуется программа по сохранению и увеличению популяции зубров.

В настоящее время в республике создано 55 базовых туристских и экскурсионных маршрутов, в том числе авторские.

Туру выходного дня "Зов торамы (торама — старинный мордовский музыкальный инструмент — ИФ)" в минувшем году был присвоен статус национального турмаршрута России. Он включает в себя посещение Саранска, сел Подлесная Тавла и Старая Теризморга и знакомит гостей с культурой мордовского народа.

Кроме того, отмечают власти, Мордовия вошла в число регионов, которые получат федеральную грантовую поддержку на оснащение данного национального туристского маршрута и благоустройство пляжей.

"На поддержку предпринимательских инициатив в сфере туризма планируется направить порядка 84 млн руб. федеральных средств. По утвержденным стандартам будут обустроены пляжи, включая приобретение оборудования, снаряжения, инвентаря, экипировки, строительство детских и спортивных зон отдыха, пунктов питания", — говорится в сообщении.