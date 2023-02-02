"К 2024 году Румянцевский сад будет благоустроен, а установленный в нем обелиск "Румянцева победам" — отреставрирован", — говорится в сообщении.

Обелиск является объектом культурного наследия федерального значения в составе ансамбля Румянцевского сада. Он воздвигнут в честь побед, одержанных русскими войсками под предводительством фельдмаршала Петра Румянцева-Задунайского в войне с Турцией 1769-1774 годов.

Отмечается, что изначально обелиск был установлен в 1799 году на Марсовом поле, в 1818 году перенесен на Васильевский остров — на плац между зданиями Академии художеств и Первого кадетского корпуса, в котором учился Румянцев-Задунайский.

С просьбой привести памятник в порядок к губернатору Александру Беглову обратилась жительница Василеостровского района.

Ранее сообщалось, что в конце прошлого года часть Университетской набережной на Васильевском острове в Петербурге закрылась на ремонт. Он будет завершен в октябре 2023 года. В ходе ремонта будет восстановлен участок от Кадетской линии до четвертой линии Васильевского острова протяженностью 330 метров. В границах этого участка находится "Спуск у Румянцевского сада" — самый большой грузовой спуск на Неве, а также сфинксы у Академии художеств.

Университетская набережная — одна из центральных в Петербурге, вся ее застройка является памятником архитектуры.