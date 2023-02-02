По версии следствия, подозреваемый создал в одной из соцсетей аккаунт, где продвигал свои услуги по организации путешествий, в частности — восхождения на Эльбрус с северного склона. При этом он не являлся туроператором, и его деятельность по формированию, продвижению и реализации турпродукта была незаконной.

В августе 2022 года он организовал восхождение, в котором захотели участвовать семь человек из разных регионов России. Стоимость своих услуг организатор мероприятия оценил в 30 тыс. рублей с каждого участника.

Мужчина осознавал, что его навыки не соответствуют необходимым квалификационным требованиям к инструкторам-проводникам, так как он не проходил профподготовку по этому профилю. Кроме того, он знал, что, в соответствии с категорией сложности маршрута, группу из семи человек должны сопровождать не менее трех инструкторов, а также о плохих погодных условиях.

Несмотря на это, 24 августа 2022 года подозреваемый приступил к восхождению вместе с группой.

Когда группа была на горе, погода резко ухудшилась, а одному из ее участников стало плохо. Организатор не смог устроить спуск всей группы к исходной точке, а также своевременно обеспечить эвакуацию людей. В итоге один из туристов получил сильные обморожения верхних и нижних конечностей.

В отношении организатора восхождения на Эльбрус расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).