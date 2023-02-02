"В Московском зоопарке приютили трех истощенных гималайских медведей, изъятых у перекупщиков и контрабандистов. Долгое время животные жили в стесненных условиях и плохо питались. Сейчас косолапые проходят курс реабилитации, который для них разработали ветврачи и зоологи зоопарка", — говорится в сообщении.

У гималайских мишек есть имена: Бабуля, Вася и Фаня. Бабуля самая старшая, ей 14 лет, а Васе и Фане по 7 лет, сообщается на сайте мэра Москвы. "При должном уходе и хорошем здоровье впереди у них долгая жизнь. В среднем в условиях зоопарков гималайские медведи доживают до 25-30 лет", — говорится в сообщении.

"Медведи приехали в столицу из Краснодарского края в конце прошлого года. В октябре Московский зоопарк получил постановление Росприроднадзора о том, что необходимо принять на содержание спасенных животных", — говорится в сообщении.

В России гималайских медведей можно встретить на юге Дальнего Востока, они почти в 2 раза меньше бурых медведей и имеют небольшую заостренную мордочку, а также густую черную шерсть, уточняется на сайте мэра Москвы.