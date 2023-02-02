"Туристическая индустрия в крае полностью готова, судя по регулярным обращениям к нам туроператоров, которые спрашивают, когда же можно будет принимать безвизовые группы из КНР. Гостиницы, общепит, туроператоры — все готовы и ждут возобновления безвизовых обменов", — сказал Крепский.

При этом пока сложно прогнозировать, когда турпоток может достичь допандемийных показателей, отметил он.

"Судя по заинтересованности, отложенный спрос мы в Китае наблюдаем. Китайские туристы, безусловно, поедут, особенно это касается летнего времени", — сказал собеседник агентства. Пока китайских туристов в основном интересует Владивосток, констатировал он.

Руководитель краевого агентства по туризму также сообщил, что за время ограничений по коронавирусу в Приморье изменилась структура номерного фонда в гостиницах. "Раньше китайские туристы пользовались в основном доступным ценовым сегментом. Он немного сократился, его место занял более комфортабельный. Будет ли он востребован на прежнем уровне у той категории китайских туристов, которая к нам поедет, пока сложно сказать. К лету будет понятно", — добавил Крепский.

По итогам допандемийного 2019 года, Приморье посетили 456,3 тыс. туристов из КНР.

По данным агентства по туризму Приморского края, наибольшую динамику по традиции показали страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Первое место уже несколько лет подряд у КНР — за минувший год край посетили 456 295 китайских путешественников,

Ранее сообщалось, что безвизовые групповые турпоездки в КНР через пункты пропуска в Приморье могут возобновить не ранее первой декады февраля.

Ориентировочно на 8 февраля запланировано заседание межведомственной комиссии, в рамках которого будет утверждена действующая процедура реализации соглашения между правительством РФ и правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года.

Получены основные согласования государственных контролирующих органов для обеспечения безвизовых туристических обменов через пункты пропуска на территории Приморья. Утверждается механизм электронной регистрации списков туристских групп.

В настоящее время пересечение российско-китайской границы возможно только при наличии визы.

Реализация соглашения между правительством РФ и правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года была приостановлена с января 2021 года. Сейчас заверение списков групп для безвизовых туристических поездок не производится.

В январе этого года первые пассажирские автобусы с гражданами КНР пересекли российско-китайскую границу в Приморье после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Также возобновило работу пассажирское направление в пункте пропуска Забайкальск-Маньчжурия, закрытого в феврале 2020 года из-за коронавируса.