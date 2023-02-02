Рейсы будут выполняться на 144-местных A320 один раз в неделю с вылетом из Ташкента по средам, из Казани — по четвергам.

"Расписание составлено таким образом, чтобы туристы и бизнесмены прибыли в столицу Узбекистана к началу рабочего дня", — отмечается в пресс-релизе. Panorama Airways основана в 2021 году в рамках проекта по либерализации гражданской авиации Узбекистана, говорится на сайте авиакомпании. Первый коммерческий рейс она выполнила в декабре 2022 года. Помимо рейсов в РФ, перевозчик планирует выполнять полеты в страны Европы, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль и Южную Корею.