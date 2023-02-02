По данным пресс-службы, также будут увеличены рейсы из Намангана в рамках проекта авиакомпании по развитию хаба "Восточный". В частности, с 27 марта этого года возобновляются рейсы по маршруту Наманган-Оренбург-Наманган, регулярные прямые рейсы будут выполняться по понедельникам, один раз в неделю. С 31 марта Uzbekistan Airways приступает к выполнению нового рейса по маршруту Наманган-Нижневартовск-Наманган по пятницам, один раз в неделю.
Все вышеперечисленные рейсы, как из Ташкента, так и из Намангана, будут выполняться в рамках собственного бренда авиакомпании по низкобюджетным перевозкам — Uzbekistan Airways Express, что позволит вывести на рынок наиболее низкую стоимость авиабилета для пассажира, добавили в пресс-службе.
В основу проекта "Восточный", начатого в начале прошлого года, положено предложение международного аэропорта Намангана о снижении стоимости билетов для жителей густонаселенной Ферганской долины на наиболее востребованных маршрутах.