"Начиная с весенне-летней навигации 2023 года, Uzbekistan Airways увеличивает количество рейсов в города Российской Федерации из Ташкента сразу по двум новым направлениям. Авиакомпания приступает к выполнению регулярных рейсов по маршрутам Ташкент-Омск-Ташкент с 26 марта один раз в неделю, по воскресеньям, а также по маршруту Ташкент-Нижний Новгород-Ташкент с 28 марта два раза в неделю, по вторникам и субботам", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также будут увеличены рейсы из Намангана в рамках проекта авиакомпании по развитию хаба "Восточный". В частности, с 27 марта этого года возобновляются рейсы по маршруту Наманган-Оренбург-Наманган, регулярные прямые рейсы будут выполняться по понедельникам, один раз в неделю. С 31 марта Uzbekistan Airways приступает к выполнению нового рейса по маршруту Наманган-Нижневартовск-Наманган по пятницам, один раз в неделю.

Все вышеперечисленные рейсы, как из Ташкента, так и из Намангана, будут выполняться в рамках собственного бренда авиакомпании по низкобюджетным перевозкам — Uzbekistan Airways Express, что позволит вывести на рынок наиболее низкую стоимость авиабилета для пассажира, добавили в пресс-службе.

В основу проекта "Восточный", начатого в начале прошлого года, положено предложение международного аэропорта Намангана о снижении стоимости билетов для жителей густонаселенной Ферганской долины на наиболее востребованных маршрутах.