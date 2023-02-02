Как сообщила пресс-служба компании, для обеспечения газоснабжения установлены два пункта редуцирования газа. Работы выполнены в рамках программы догазификации.

"Газовые сети позволят подключить более 600 домовладений в новом жилом микрорайоне хутора Песчаный и микрорайоне села Витязево. На сегодняшний день с жителями этих районов заключено 547 договоров на догазификацию, их них 390 выполнены — газовые сети построены до границ участков абонентов, а семь домовладений подключены к природному газу", — отмечается в сообщении.

Анапа, по данным краевых властей, ежегодно принимает более 4 млн туристов. Курортное село Витязево расположено в 11 км от центра Анапы. В настоящее время в Витязево активно развивается курортная инфраструктура, ведется строительство гостиничных комплексов, в том числе категории 4 и 5 звезд. В пяти километрах от поселка расположен международный аэропорт "Анапа".

Песчаный расположен в западной части Анапы на берегу Витязевского лимана с минеральными и сероводородными источниками. Численность населения, по данным из открытых источников, составляет менее 1 тыс. человек.

АО "Газпром газораспределение Краснодар" входит в группу "Газпром межрегионгаз". Осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание газопроводов.

В 2020 году была подписана новая пятилетняя программа газификации Краснодарского края с объемом инвестиций "Газпрома" в 4,2 млрд рублей. В соответствии с документом, компания планирует построить 19 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 250 км, один газопровод-отвод и газораспределительную станцию (ГРС), выполнить реконструкцию двух газопроводов-отводов и ГРС, а также техническое перевооружение 19 ГРС. В результате будут, в частности, созданы условия для газификации 13 населенных пунктов в Апшеронском и Туапсинском районах, повышена надежность газоснабжения Краснодара, Анапы, Армавира.

В свою очередь Краснодарский край обеспечит строительство 305 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 8,1 тыс. домовладений, 18 котельных и предприятий. За пять лет регион направит на эти мероприятия 1,1 млрд рублей.

В настоящее время уровень газификации в регионе составляет 85%.