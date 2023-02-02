"На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют, но при изменении направления ветра не исключается выпадение незначительного количества пепла в поселке Усть-Камчатск", — говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности. По данным МЧС, туристических групп возле Шивелуча нет.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек.

Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.