По версии следствия, в 2016-2020 годах дирекцией заключены с рядом подрядных организаций контракты по ремонту и реконструкции автодорог Хужир — Харанцы и Баяндай — Еланцы — Хужир общей протяженностью 40 км, а также причальных сооружений паромной переправы пос. Сахюрта — о. Ольхон.

"Государственные контракты до настоящего времени не исполнены, поскольку в проектно-сметной документации имеются существенные недостатки, которые препятствуют исполнению контрактов. Должностные лица дирекции были осведомлены об этом, однако поспособствовали тому, чтобы подрядчикам были оплачены работы на сумму более 190 млн рублей", — говорится в сообщении.

Областная прокуратура сообщила, что в настоящее время работы проведены только на отрезке 600 м.

Расследование уголовного дела, в основу которого легли материалы прокурорской проверки, находится на контроле надзорного ведомства региона.

Следователи СК совместно с сотрудниками областного главка МВД провели обыски в дирекции и подрядных организациях, изъята документация.