"Участок прибрежной линии Чудско-Псковского озера будет расчищен в рамках реализации федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология". Работы по расчистке позволят улучшить гидрографическую сеть и экологическое состояние озера", — говорится в сообщении.

Специалисты расчистят участки озера у деревень Подборовье, Подолешье, Раскопель, Островцы и Спицино Гдовского района. В частности, будут проведены мероприятия по ликвидации мелководий, расчистке устьевых баров, выкашиванию водной растительности, уборке акватории от плавающего мусора. Протяженность очищенной береговой линии в пределах Чудского озера будет включать почти 4 км.

Контракт стоимостью более 55 млн рублей рассчитан на 2023 и 2024 годы. Подрядчиком выступит научно-производственное предприятие "ЭкоГидроТехнологии" из Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы, в только в 2022 году году в рамках общероссийской акции "Вода России" в регионе убрано 107 км территории акваторий и берегов рек и озер. В акции приняли участие более 2,2 тыс. человек.

Кроме того, в Пскове реализуется второй этап мероприятий по расчистке и дноуглублению русла реки Великой. В рамках первого этапа от донных отложений расчищено около 4 км реки, извлечено со дна свыше 53 тыс. кубометров ила, на более чем 60 тыс. квадратных метрах акватории выкошена водная растительность.