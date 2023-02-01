Как сообщает пресс-служба перевозчика, полеты будут выполняться с частотой два раза в неделю: по вторникам и пятницам.

Как сообщалось ранее, AZAL весной запускает рейсы из Баку в Новосибирск, Екатеринбург, Самару и Алма-Ату.