Как сообщает пресс-служба перевозчика, полеты будут выполняться с частотой два раза в неделю: по вторникам и пятницам.
Как сообщалось ранее, AZAL весной запускает рейсы из Баку в Новосибирск, Екатеринбург, Самару и Алма-Ату.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, полеты будут выполняться с частотой два раза в неделю: по вторникам и пятницам.
Как сообщалось ранее, AZAL весной запускает рейсы из Баку в Новосибирск, Екатеринбург, Самару и Алма-Ату.
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