"По информации, которую получили российские туроператоры от катарских партнеров, с 1 февраля 2023 года все туристы, приезжающие в Катар, должны иметь полис медицинского страхования, выданный медицинскими страховыми компаниями, зарегистрированными в министерстве здравоохранения Катара (MOPH Qatar). Страховка оформляется на 30 дней, независимо от продолжительности отдыха, ее стоимость – 50 катарских риалов (960 руб.). Она покрывает только экстренные услуги и несчастные случаи", — говорится в сообщении.

Как уточняют в АТОР, наличие страховки будут проверять при прохождении границы в аэропорту.

"Принимающие компании рекомендуют приобретать страховку заранее, чтобы избежать задержек по прибытии в Катар. Сообщается, что необходимую страховку туристы могут купить онлайн (на сайте Минздрава Катара). Также страховку можно приобрести по прибытии в международный аэропорт Хамад в Дохе", — говорится в сообщении.

Как подчеркивают в АТОР, в связи с нововведением организованным туристам из России придется оплачивать сразу две страховки. Российскую, которая уже входит в турпакет, и катарскую. Но с ней могут возникнуть проблемы из-за ухода из РФ международных платежных систем.

"Проблема в том, что купить страховку онлайн большинство россиян не смогут, поскольку ее нужно оплатить картой международных платежных систем. Купить страховку от катарской страховой компании через туроператора тоже пока нельзя. Остается надеяться, что страховку можно будет покупать по прилету и ее наличие не станет условием посадки на рейс в Катар", – отмечают туроператоры.