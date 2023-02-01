"Постановлением суда от 31 января 2023 года в отношении Акулова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 марта 2023 года", — сообщили агентству в пресс-службе суда.

Согласно информации суда, Акулов был задержан по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ). Фигуранту уже предъявлено обвинение, пояснили в пресс-службе суда.

Ранее Акулов занимал должности вице-президента РЖД по пассажирским перевозкам и генерального директора "Федеральной пассажирской компании" (ФПК). В настоящее время, по данным суда, он пенсионер.

Комментариями следствия и защиты Акулова по ситуации Интерфакс" в настоящее время не располагает.