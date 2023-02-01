"В станице Анапской Краснодарского края археологи обнаружили античный могильник возрастом около 2 тыс. лет. В захоронениях нашли стеклянные и каменные бусы из янтаря, гагата, сердолика, хрусталя, фаянса, а также керамическую посуду и стеклянные сосуды, являвшиеся в то время предметами роскоши", — говорится в сообщении.

Отмечается, что захоронения были сделаны во времена наивысшего расцвета Римской империи, господство которой распространилось и на территорию Северного Причерноморья. Об этом свидетельствует и обнаруженная в одном из погребений бусина в виде жука скарабея, который в Египте считался символом возрождения.

Когда археологические исследования завершатся, на этом месте построят детский сад, а найденные древние артефакты передадут в музеи, сообщили в пресс-службе.