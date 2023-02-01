"Реставрация полотна панорамы "Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом" и четырех диорам, внедрение AR-инсталляции с использованием технологии дополненной реальности — шанс по-новому взглянуть на величайшее сражение Второй мировой, ставшее для всех нас символом человеческой стойкости и героизма", — сказала Любимова, слова которой приводятся на сайте министерства.

Панорама "Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом" является одной из крупнейших в Европе. Она была открыта 8 июля 1982 года. В рамках реставрации будут проведены работы по очистке и укреплению живописных полотен и предметных планов: специалисты удалят пыль и загрязнения на всех холстах, устранят продавленность и коробленность полотен на диорамах, исправят натяжку холстов. Также будет обновлен светоотражательный экран, расположенный над смотровой площадкой. Особое внимание будет уделено восстановлению предметных планов с историческими сюжетами.

Особенностью обновленного музея станут выставочные экспонаты, "ожившие" с помощью современных технологичных AR-решений. Наведя камеру смартфона, посетители смогут увидеть дополненную реальность в определенных локациях музея.

Проекты по реставрации и AR-инсталляции в музее-заповеднике "Сталинградская битва" планируется завершить к 9 мая 2023 года.