"Создается туристический продукт — прогулка по Казани, связанная с именем Шаляпина", — сказала Фазлеева журналистам.



Создание нового турпродукта приурочено к 150-летию со дня рождения оперного певца, которое отмечается в этом году.



В туристическую прогулку войдут объекты и места, связанные с жизнью и творчеством Шаляпина.