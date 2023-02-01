"Создается туристический продукт — прогулка по Казани, связанная с именем Шаляпина", — сказала Фазлеева журналистам.
Создание нового турпродукта приурочено к 150-летию со дня рождения оперного певца, которое отмечается в этом году.
В туристическую прогулку войдут объекты и места, связанные с жизнью и творчеством Шаляпина.
Сегодня в 18:18
В Казани появится турмаршрут, посвященный Федору Шаляпину
КАЗАНЬ. 1 ФЕВРАЛЯ. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Власти Татарстана разрабатывают новый туристический продукт, посвященный жизни и творчеству уроженца Казани, известного оперного певца Федора Шаляпина, сообщила вице-премьер республики Лейла Фазлеева на брифинге в среду.
"Создается туристический продукт — прогулка по Казани, связанная с именем Шаляпина", — сказала Фазлеева журналистам.