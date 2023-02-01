"Есть еще целый ряд направлений, по которому мастер-план Владивостока надо доработать", — сообщил Трутнев журналистам во Владивостоке после совещания по развитию Владивостокской агломерации, на котором был представлен мастер-план города.

Так, по словам полпреда, одной из основных проблем жители Владивостока всегда называют парковки, однако этот вопрос не проработан.

"Далее — окупаемость. Мы же будет говорит о десятках, если только десятках, миллиардов инвестиций. Совершенно очевидно, мы должны найти ответ на вопрос, когда они окупятся, что они дадут в экономику города", — отметил он.

"Тот план, как он дан сейчас, не дает общего впечатления о том Владивостоке будущего, который мы хотели бы увидеть", — добавил Трутнев.

Мэр Владивостока Константин Шестаков, представивший на совещании мастер-план, сообщил, что разработчики "считают целесообразным сконцентрировать усилия на береговых участках Уссурийского и Амурского заливов как с точки зрения комплексной застройки, так и формирования морского фасада, создания инфраструктуры для отдыха и рекреации", развивать транспортную инфраструктуру и систему общественного транспорта.