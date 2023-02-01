"Для развития спортивно-туристического комплекса "Шерегеш" министр предложил региону подать заявку к рассмотрению на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. В том числе с учетом опыта создания таких территорий в Иркутской области, Алтайском крае и на Северном Кавказе", — говорится в сообщении.

Цивилев сообщил, что ряд инвесторов готов вкладывать деньги в развитие туризма в Кемеровской области.

"В том числе это развитие туризма в Горной Шории — на территории моногородов Шерегеш и Междуреченск. В целом на развитие сферы туризма Шерегеша и Междуреченска планируется направить около 150 млрд рублей и создать не менее 6 тыс. рабочих мест", — пояснил он.

Кроме того, министр обсудил с губернатором стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Министр поручил региону проработать совместно с инвесторами реализацию крупных проектов в сфере туризма для включения в стратегию развития СФО.

Решетников также подчеркнул значимость развития крупных парков развлечений в России, которые становятся точками притяжения для туристов.

"Таких парков должно быть от 7 до 9 на территории страны. В России уже есть два хороших примера: "Сочи-парк" и "Остров мечты" в Москве. За счет появления большого парка развлечений в Сибири, в том числе вырастет число автотуристов из соседних регионов", — сказал министр.