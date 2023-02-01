"Проект рассказывает о том, как важные события жизни писателя, его занятия, окружающая обстановка, семья и люди, с которым он встречался на протяжении жизни, становились основой творчества, "питали" художника и, словно по капле, переливались на страницы рукописей известных всему миру сочинений", — говорится в сообщении.

Благодаря тому, что фотографическое дело в России развивалось в эпоху Толстого, до наших дней дошли снимки, запечатлевшие писателя в разные периоды его творчества: от начала писательской деятельности до последнего года жизни.

"Посетители выставки увидят Толстого-прапорщика, молодого автора автобиографической повести "Детство", Толстого — главу счастливой семьи — в годы труда над "Войной и миром" и мудрого старца, призывающего человечество к лечению не тела, но души", — отметили в пресс-службе.

Выставка работает до 26 февраля в культурно-выставочном комплексе "Л.Н.Т.", расположенном в Музейном квартале Тулы.

Лев Толстой (1828-1910) — великий русский писатель, автор автобиографической трилогии "Детство", "Отрочество", "Юность", романов "Война и мир", "Анна Каренина", "Воскресение", драмы "Живой труп" и других произведений, ставших классикой отечественной и мировой литературы.

Под Тулой в Ясной Поляне находится музей-усадьба Л.Н.Толстого — родовое имение писателя. Здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.