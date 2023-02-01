"1 февраля дан старт летней оздоровительно кампании. На 2023 год предусмотрено более 141 тыс. путевок. Это на 12,5 тыс. больше, чем в предыдущем году. Для детей льготных категорий в загородные лагеря предусмотрено 27,8 тыс. путевок. Лагеря дневного пребывания примут почти 24,5 тыс. детей, на 2 тыс. больше, чем в прошлом году", — сказала Остапенко.

Она сообщила, что финансирование оздоровительной кампании в 2023 году составило 3 млрд 94 млн рублей.

"Жители Петербурга подают заявления с полной или частичной компенсацией из бюджета. Самый популярный способ — через МФЦ. Кроме того, в 2023 году жители льготной категории получили возможность подавать заявления через региональный портал "Госуслуг", — сказала представитель комитета по образованию.

Стоимость путевки для бюджета из Петербурга составляет 45 тыс. рублей, для поездок в южные климатические зоны — 54 тыс. рублей. Стоимость компенсационного сертификата составила 22,6 тыс. рублей.

Право на бесплатные путевки имеют дети от 6,5 до 17 лет. Родители, работающие контракту или трудовому договору, могут отправить детей в лагерь, частично оплатив стоимость. За счет бюджета города оплачивается 60% стоимости путевки.

Всего детей примут 134 лагеря, в текущем году для жителей Петербурга впервые представлены направления Тульской, Ярославской областей, а также Дагестана и Чувашии.