"Ставропольская и Кавминводская агломерации сегодня формируют наибольшую долю жилищного строительства в крае. Вместе с тем в этих территориях очень большая нагрузка на инженерную инфраструктуру. Здесь необходимо обновление и расширение коммунальных, дорожных сетей", — приводятся в сообщении слова губернатора края Владимира Владимирова.

Губернатор поручил ответственным ведомствам оперативно разработать для них программу развития исходя из планов по вводу жилья и развития туризма.

В то же время уже разработан план расширения дорожной сети двух агломераций, предполагающий, в том числе строительство и расширение объездных дорог вокруг Ставрополя и городов Кавминвод.

Для решения проблемы с дефицитом воды в Шпаковском округе и Ставрополе планируется реконструкция очистных сооружений, снабжающих агломерацию водой. Также запланировано расширение мощностей канализационных коллекторов.

Для развития водоснабжения Кавминвод планируется использовать альтернативный источник — Малкинское месторождения пресных подземных вод, отмечает пресс-служба.