"В 2022 году туристический поток на территории Самарской области составил 2,564 млн человек. Это абсолютный рекорд — рост на 49,9% к показателям 2021 года", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что регион имеет огромный нереализованный потенциал в сфере туризма.

Так, объем трат туристов в прошлом году составил 17,6 млрд рублей, что на 81,5% больше, чем в 2021 году.

Чаще всего в Самарскую область приезжали из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Саратовской и Ульяновской областей, Татарстана, Башкирии, Тюменской и Свердловской областей.

Отмечается, что самарская земля привлекает гостей не только природными красотами, но и памятниками архитектуры, культурными событиями. Среди них — "Студвесна", "Сам.Фест", "ВолгаФест", "iВолга", Грушинский фестиваль.

Туристический поток в Самарскую область увеличивается ежегодно. По данным регионального правительства, в 2019 году регион посетили 1,4 млн человек. Таким образом, по сравнению с доковидным 2019 годом турпоток вырос в 1,8 раза.

По итогам 2021 и 2022 года Самарская область вошла в топ-10 национального туристического рейтинга.

Сообщалось, что министерство туризма Самарской области было создано в 2022 году (ранее департамент туризма являлся структурой регионального министерства культуры — ИФ).