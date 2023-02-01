По ее словам, первая серьезная попытка создания кулинарных программ музеем-заповедником была предпринята в 2016 году с открытием нового Музейного комплекса "Куликово поле" в Моховом. Современное пространство организовывалось с кафе и кафетерием, где не только можно было попробовать адаптированные исторические обеды, но и побывать на лекциях-дегустациях, кулинарных мастер-классах.

"Повара адаптировали старинные рецепты, использовали выращиваемые на Куликовом поле культуры, создавали новые блюда с комбинацией традиций двух культур — русской и восточной. Среди таких кушаний можно отметить плов с полбой, русский, ордынский, генуэзский комплексные обеды, тюрю и пареную репу, традиционную выпечку — гречишники, яишники, актуальные сегодня шаурму и бургеры с продуктовыми отголосками национального колорита и другие", — подчеркнула Котикова.

Опыт по организации нетривиального питания для туляков и гостей города музей-заповедник "Куликово поле" основывал на многолетних научных исследованиях сотрудников. В течение последних двух десятилетий были организованы этнографические экспедиции в населенные пункты Куликова поля. Они позволили задокументировать рецепты хозяек XIX века, данные о традиционных культурах, которые выращивали жители Куликова поля, а также способах их обработки и использования.

Эти сведения легли в основу книги Татьяны Наумовой "Кухня Куликова поля, или Хлеб на стол", на которую повара музея и опирались при разработке исторического меню. В основу меню эпохи Куликовской битвы и ближайших к ней легли данные археологов и историков музея, а также широко известные источники, как "Домострой", "Росписи царским кушаньям" и другие.

По словам Котиковой, для нового пространства "Археология" в Музейном квартале Тулы были разработаны две гастрономические программы, предусматривающие сезонные изменения в соответствии с календарем народных праздников. Это интерактивная кулинарная программа "Средневековая кухня" и кулинарный мастер-класс "Куликовское печево".

"Нам удалось придумать и воплотить масштабную, красивую и очень вкусную историю. Мы позволяем попробовать историю на вкус, а кухня Куликова поля прививает вкус к истории и к памятному месту", — отметила представитель музея.

Финал открытого конкурса проходил в конце января в Воронеже. Всего было представлено 45 проектов.

"Жюри и участникам конкурса мы не только рассказали об интерактивных гастрономических программах в Музее-лаборатории, но и привезли попробовать некоторые блюда — сочиво с полбой, вяленицы, прянички-колядки и травяной чай", — подчеркнула Котикова.

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает в себя музей Куликовской битвы, мемориал на Красном Холме, музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина, музей истории русского купечества в поселке Епифань, музейно-выставочный центр "Тульские древности", научный центр "Археология и реставрация" и музей-лабораторию в Туле.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.