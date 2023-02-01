Так, 10 февраля откроется выставка "Резидент русской культуры", которая расскажет о вкладе Тургенева в культурное взаимодействие между Россией и Европой. Отмечается, что на выставке впервые будут представлены документы из архивов министерства иностранных дел РФ.

В июне в музее пройдет ежегодный всероссийский Тургеневский праздник, в рамках которого пройдут литературные чтения, мастер-классы, тематические лекции.

В июле состоится очередной Тургеневский шахматный турнир. В первую субботу сентября пройдет охотничий фестиваль "Записки охотника".

В ноябре гостей музея ждет выставка "Наброски на полях. Тургенев как рисовальщик", где будут представлены зарисовки писателя.

Кроме того, в повседневной работе музея ожидается ряд новшеств: тематические экскурсии, новые программы для взрослых и детей, музейные занятия, квесты и мастер-классы по творчеству писателя.

Тургенев родился в Орле в 1818 году. До 9 лет он прожил в наследственном имении Спасское-Лутовиново, которое в настоящее время является государственным мемориальным и природным музеем-заповедником.