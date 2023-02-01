"Британская туристка Анджелина с подругой выгуливала свою собаку на пляже острова Пханган. Они дошли до пляжного бара Koh Raham, где остановились, чтобы посидеть в креслах-мешках и немного выпить. Пара российских туристов, расположившаяся рядом, была недовольна тем, что возле них будут путешественники с собакой. Россиянка сообщила об этом официанту, но он разрешил владельцам животного расположиться в креслах-мешках. Между туристками разгорелся конфликт, который перерос в драку", — пишет издание.

Как отмечает газета, в какой-то момент российская туристка схватила соперницу за руку и откусила ей кончик среднего пальца. Туристка из Великобритании была доставлена в больницу на острове Самуи, но в итоге ей пришлось вернуться на родину для операции по реплантации.

Полиция задержала россиянку, однако с собой у нее была лишь копия паспорта, поэтому ей позволили сходить за документом в гостиницу. Граждане РФ сумели скрыться от правоохранительных органов, отправившись в тот же день в Малайзию.