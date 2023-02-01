Статус международного присвоен аэропорту Норильска решением правительства от 28 января.

Отмечается, что новый статус аэропорта придаст импульс дальнейшему социально-экономическому и инвестиционному развитию Норильска и Таймыра, а также раскроет туристический потенциал арктической зоны края.

"После появления пункта пропуска в нашей северной воздушной гавани появится прямое иностранное авиасообщение как для российских авиакомпаний, так и для зарубежных", — привела пресс-служба слова председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина.

Норильский аэропорт "Алыкель" — основной аэропорт на севере Красноярского края. Среднегодовой пассажиропоток составляет 500 тыс. человек, грузопоток — 16-18 тыс. тонн в год. Является базовым аэропортом для авиакомпании NordStar. Кроме того, рейсы по 20 направлениям осуществляют авиакомпании RedWings, S7 Airlines, UTAir и "КрасАви"а.

Управлением аэропортом занимается ООО "Аэропорт "Норильск", контролируемое "Норникелем".