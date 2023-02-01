Установку смонтируют на станции Шарыжалгай.

"Это позволит избежать сброса в Байкал сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ при возникновении чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.

Станция Шарыжалгай была построена во время возведения I очереди Кругобайкальской железной дороги на искусственной насыпи возле отвесного склона. На станции располагается база отдыха.

Кругобайкальская железная дорога — ответвление от современного хода Транссибирской железнодорожной магистрали, идущее вдоль южного берега озера Байкал от города Слюдянка до порта Байкал. На КБЖД более 200 мостов, 38 тоннелей, галереи, станционные постройки и церкви — всего 807 объектов. Практически все они возведены вручную за шесть лет — с 1899 по 1905 годы. Длина дороги — 85 км.

КБЖД сейчас используется в туристических целях, на ее маршруте находится 7 станций и 22 остановочных пункта.