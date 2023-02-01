"В прошлом году городской округ Серпухов посетили свыше 1 млн туристов, что почти на 100 тыс. человек больше, чем годом ранее. В новогодние каникулы в Серпухов приехали 172 тыс. человек", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что популярностью у гостей округа пользовались Высоцкий мужской монастырь, Соборная гора, Приокско-Террасный заповедник и ферма "Русский страус".

Путешествие по достопримечательностям Серпухова является частью программ "Активное долголетие", "Зима в Подмосковье" и "Лето в Подмосковье", добавили в ведомстве.