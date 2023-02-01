"В прошлом году мы приступили к масштабной реконструкции парка — реализовали первый этап благоустройства. В этом — завершим заключительный этап. Основной идеей благоустройства парка является формирование единой структуры парка, которая бы отражала историческую составляющую в современном контексте и создавала более комфортную среду для жителей и гостей города, отвечающую современным запросам", — цитирует руководителя ведомства Михаила Хайкина пресс-служба.

Завершить все работы планируется к концу лета, отметили в ведомстве.

Общая территория парка — 27,2 гектар. Первый этап благоустройства был реализован в прошлом году. Специалисты провели очистку леса, проложили велосипедную дорожку и провели озеленение.

В ходе благоустройства в парке появится "сухой" фонтан, сцена с местами для зрителей на главной аллее и будет проведено благоустройство входной зоны парка. В прилегающей части к центральной аллее разместится многофункциональная детская площадка с павильоном для мастер-классов. Кроме того, предполагается благоустройство существующего небольшого пруда с пирсом и шезлонгами, зоны отдыха с беседками и читальней.