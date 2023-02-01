По его словам, из этой суммы более 71,5 млн рублей будет направлено на развитие туристической инфраструктуры, обустройство туристических центров и приобретение современного оборудования.

Кроме того, на реализацию проекта по внедрению туристского кода 202 млн рублей получит город Касимов и 205 млн рублей Рязань. Макаров пояснил, что Касимов и Рязань выиграли грант на внедрение туристского кода войдя в число победителей конкурса Ростуризма.

Туристский дизайн-код — это свод рекомендаций по проектированию комфортной городской среды, выдержанный в общем стиле. Сюда входят удобные для людей пешеходные маршруты, единые правила оформления вывесок, рекламы, элементов благоустройства, навигации и информации.

"Федеральный центр субсидирует проекты создания привлекательной туристической среды в исторических городах. Правила выделения средств утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Цель — повышение качества жизни в регионах России, в том числе это касается и проектов, связанных с развитием туризма", — подчеркнул Макаров.

Он добавил, что дополнительные средства регион получит уже в этом году.