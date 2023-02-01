"Лидером по турпотоку стал "Архыз": на курорте за год отдохнули более 740 тыс. гостей, прирост составил 8%. "Эльбрус" принял на 31% больше посетителей — более 560 тыс. гостей, (турпоток на курорт — ИФ) "Ведучи" вырос на 25%", — говорится в сообщении.

Замглавы Минэкономразвития России Сергей Назаров отметил, что прирост турпотока коррелируется с развитием инфраструктуры курортов Северного Кавказа.

"За 2022 год введено в эксплуатацию восемь объектов инфраструктуры и инженерных сетей, в том числе гараж ратраков и лавинозащитная дамба на "Архызе", торговые ряды и парковка на "Эльбрусе", построены две горнолыжные трассы на курорте "Ведучи", — приводят в сообщении слова Назарова.

В 2023 году на курортах планируется запуск трех новых канатных дорог и новых трасс: восьми — на "Эльбрусе" и 12 — на курорте "Ведучи", а также строительство новых зон катания на этих курортах.

Отмечается, что до 2025 года протяженность трасс "Эльбруса" увеличится вдвое — до 35 км. Кроме того, будет построено пять новых канатных дорог.

К открытию курорта "Мамисон" в Северной Осетии в горнолыжном сезоне 2024/2025 запланировано строительство базовой инфраструктуры, включающей две канатные дороги и 20 км горнолыжных трасс.

На курорте "Ведучи" к 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 13 новых горнолыжных трасс и четыре канатных дороги.