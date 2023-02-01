Дорога будет перевозить более 1,3 тыс. человек в час в одном направлении.

"На подготовку этого спортивного объекта к играм "Дети Азии" было направлено более 300 млн рублей", — говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках зимних игр здесь пройдут соревнования по фристайлу и сноуборду.

"Помимо новой канатно-кресельной дороги на горе Туманная для подготовки склона закуплен новый ратрак и три снегогенератора для напыления искусственного снежного покрова трасс", — отмечает пресс-служба.

На горе Туманная в Таштаголе действует "Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда", там есть учебно-туристическая трасса, трасса специальных дисциплин, горнолыжная трасса, а также сноубордпарк. Ранее на Туманной были только бугельные канатные дороги.

С 23 февраля по 5 марта 2023 года в Кузбассе пройдут II зимние Международные спортивные игры "Дети Азии". Участие в соревнованиях примут около тысячи спортсменов из стран Азии, Белоруссии и регионов России. Они будут состязаться в лыжных гонках, конькобежном спорте (в том числе шорт-треке), керлинге, фигурном катании на коньках, хоккее, прыжках на лыжах с трамплина, фристайле, сноуборде и горнолыжном спорте. Показательными видами станут волейбол на снегу и компьютерный спорт.