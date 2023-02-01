Зал входит в парадную анфиладу, его отделка выполнена в конце XVIII века по проекту архитектора Джакомо Кваренги.

Впервые за 80 лет можно увидеть зал таким, каким он был до начала Великой Отечественной войны. Это четырнадцатый по счету интерьер, который открывается для посещения в ходе масштабной реставрации Александровского дворца.

Зал получил название от деревянной катальной горки. С нее на коврах любила скатываться вся императорская семья.

Первые 13 интерьеров Александровского дворца — личные комнаты Николая II и Александры Федоровны — открылись после реставрации в августе 2021 года.