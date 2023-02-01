"Работы будут выполнены с привлечением региональных и федеральных средств, в том числе, в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Всего на эти цели планируется направить 9,4 млрд рублей", — говорится в сообщении.

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" регион получит из федерального бюджета 619 млн рублей, уточняет пресс-служба.

По данным пресс-службы, основные работы проведут на территориях Анивского, Невельского, Холмского, Томаринского районов и в границах Южно-Сахалинской агломерации. За счет средств федерального бюджета приступят к реконструкции и асфальтированию автодорог на островах Кунашир и Итуруп (Южные Курилы Сахалинской области).

Среди крупнейших проектов — продолжение капитального ремонта автодороги на западном побережье Сахалина Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск и строительство мостов на этой дороге. Еще несколько мостов отремонтируют на дорогах в Невельском и Холмском районах.

Пресс-служба также сообщила, что протяженность автомобильных дорог общего пользования Сахалинской области составляет более 4,8 тыс. км, из которых около 1 тыс. км — дороги федерального значения, остальное — областной и муниципальной собственности.

Как сообщалось ранее, в прошлом году регион потратил на эти цели около 7 млрд рублей (в том числе 1,2 млрд рублей — федеральных средств), отремонтировав и построив более 100 км дорог.