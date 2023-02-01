"Мы одинаково смотрим на суть решения вопроса. Мы, конечно, будем работать над внесением изменений в ФАП, делать единую и понятную для всех трактовку", — сказал Александровский журналистам.

Такие изменения, по его словам, нужны, в том числе, для эффективной работы лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот").

"Суть необходимых изменений в том, чтобы обозначить в ФАП единые и понятные для всех измеримые параметры ручной клади, на которые могли бы ориентироваться авиаперевозчики различных бизнес-моделей, в том числе лоукостеры, — заявил в свою очередь руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин. — То есть, речь идет о том, чтобы зафиксировать минимальные параметры, к примеру, рюкзака или дамской сумки, чтобы габариты ни у кого впоследствии не вызывали вопросов".

Трактовка федеральных правил провоза ручной клади неоднократно становилась предметом судебных споров между "Победой" и отраслевыми ведомствами. Согласно ФАП, авиакомпании обязаны бесплатно принимать в салон самолета ручную кладь весом не менее 5 кг, а сверх этого — ряд вещей из утвержденного правилами списка: дамские сумки и портфели, букеты цветов, верхняя одежда и костюмы в портпледах, детское питание, лекарства, детские коляски и люльки, костыли, трости и пр. Сама же "Победа" установила собственные правила: в салон можно взять бесплатно все, что укладывается в габариты 36х30х27 см, независимо от веса. Такой багаж безопасно помещается на полках Boeing-737-800 на 189 пассажиров (парк "Победы" состоит только из них) — перевозка вещей сверх этих габаритов "небезопасна и противоречит действующему законодательству", заявляли в компании.

В 2018 году "Победа" судилась с Минтрансом, требуя убрать из федеральных правил пункт со списком дополнительных вещей, допускаемых к бесплатной перевозке. Однако суд отклонил сначала административный иск, затем апелляционную жалобу компании. После этого "Победа" получила предписание Ространснадзора привести свои правила в соответствие с федеральными. Перевозчик не стал отменять прежние нормы, но добавил к ним еще один вариант перевозки, при котором есть одно место для клади весом до 10 кг (сейчас — до 5 кг) с габаритами 36х30х4 см, а также вещи из перечня федеральных правил.

Но предписания Ространснадзора последовали и в дальнейшем, после очередной проверки ведомства в 2021 году "Победа" попыталась оспорить их в суде. В январе этого года Верховный суд РФ согласился с незаконностью правил лоукостера. Они нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты, констатировал суд.

По словам Александровского, "Победа" специально рассчитывал габариты ручной клади, которую можно перевозить в салоне Boeing 737-800: они получены путем разделения общего объема багажных полок на количество посадочных мест с учетом пассажирской загрузки свыше 90%. Объем ручной клади "Победы" при этом больше, чем, например, у Smartavia, отметил топ-менеджер, назвав эту компанию "ближайшим похожим продуктом на российском рынке".

"При этом, у "Победы" нет ограничений по весу ручной клади, тогда как у Smartavia есть. И в сравнении с рядом других зарубежных лоукостеров объем ручной клади у "Победы" также больше", — заявил Александровский. По его словам, в компании "даже подумывали", что надо запустить производство брендированных сумок, которые бы четко вписывались в параметры калибратора "Победы".