"Это не значит, что мы выполним полную копию. Мы постараемся воссоздать узнаваемый вид, при этом с помощью современных технологий и материалов обеспечим комфортные и безопасные условия для восходителей и сотрудников МЧС", — цитирует пресс-служба гендиректора "Кавказ.РФ" Андрея Юмшанова.

Уже разработаны эскизы внутренних планировок и внешнего вида альпинистской гостиницы. В дальнейшем планируется согласование основных технических решений и инженерных работ.

Перед разработкой эскизов и технических решений специалисты провели на месте будущего комплекса работы по геодезии и гидрометеорологии, оценили селевую и лавинную опасность территории. Сейчас продолжаются геологические работы, которые позволяют определить физические свойства пород и грунтов, залегающих в основании будущего объекта.

Разработку проектно-сметной документации планируется окончить в четвертом квартале 2023 года. Строительство базы для восходителей и спасателей предполагается завершить к концу 2025 года.

Обновленный "Приют 11" разместится на высоте 4100 м над уровнем моря. Это будет четырехэтажная альпинистская гостиница площадью более 1 тыс. кв. метров. На первом этаже расположится база горного отряда МЧС, на остальных этажах планируется оборудовать жилые номера, обеденный зал, гостиную и технические помещения. Максимальная вместимость здания предполагается до 120 мест.

Гостиница "Приют одиннадцати" ("Приют 11") была построена в 1938 году. Она располагалась на юго-восточном склоне горы Эльбрус. В течение 60 лет она была самой высокогорной гостиницей СССР и России. В 1998 году комплекс сгорел.