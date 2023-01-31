Предыдущие акции протеста против увеличения до 64 лет пенсионного возраста во Франции собрали 19 января по всей стране около 1,12 млн участников. Профсоюзы заявили о намерении превысить это число манифестантов в ходе нынешних протестов.

В целом по Франции намечено более 200 протестных мероприятий. Французские телеканалы транслируют формирование в разных городах страны колонн демонстрантов. Некоторые начали движение. Самая крупная манифестация ожидается в столице. Видны многочисленные флаги с символикой профсоюзных организаций. Люди несут транспаранты и лозунги против реформы.

МВД привлекает для обеспечения порядка до 11 тыс. полицейских и жандармов. Около 4 тыс. из них развернуты в Париже.

Массовые акции протеста заметно нарушили графики движения поездов, включая скоростные линии, забастовка сказалась на работе пригородных поездов столичного региона, метро и отчасти наземного транспорта. Транспортные проблемы возникли во вторник в других крупных городах Франции. К забастовке профсоюзы призвали работников аэропортов и авиакомпаний.

Помимо транспорта, участие в забастовочном движении приняли работники сферы образования, энергетического сектора, почты, учреждений государственной администрации, в том числе мэрий.

Накануне, находясь в Нидерландах, президент Эмманюэль Макрон заявил на пресс-конференции, что пенсионная реформа "необходима, если сравнивать себя с остальной Европой", и что она требуется для того, чтобы "спасти нашу систему".

На фоне подготовки правительством пенсионной реформы в январе, как показывают опросы общественного мнения, понизились рейтинги Макрона и премьер-министра страны Элизабет Борн. Их деятельность одобряют соответственно 36% и 31% французов.

10 января премьер-министр представила разработанный правительством проект пенсионной реформы, который предусматривает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Предполагается, что устанавливаемый возрастной порог выхода на пенсию будет постепенно сдвигаться с 62 лет до 64 по три месяца за год, и этот процесс продлится до 2030 года. Применяться новый режим будет с поколения французов, родившихся в сентябре 1961 года или после.

Макрон заявлял в ходе избирательной кампании в 2022 году о решимости провести пенсионную реформу до конца своего второго мандата.