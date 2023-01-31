Второй этап реконструкции аэропорта начнется в 2023 году. На эти цели по распоряжению правительства РФ предусмотрено более 13 млрд рублей.

Меликов в ходе встречи проинформировал Нерадько о том, что аэропорт динамично развивается, "поэтому руководство республики заинтересовано в скорейшем начале реконструкции".

"Это позволит создать более комфортные условия как для жителей, так и для гостей региона", — приводятся в сообщении слова Меликова.

В частности, будет возведена новая взлетно-посадочная полоса, которая позволит принимать широкофюзеляжные самолеты. Также будет осуществлена реконструкция перрона и других объектов аэродромной инфраструктуры. В планах — строительство нового терминала внутренних линий.

Строительство и реконструкция аэропорта Махачкалы проводится в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" на 2023-2025 годы. На втором этапе планируется реконструкция перрона и иной аэродромной инфраструктуры. Срок ввода объектов в эксплуатацию — декабрь 2025 года.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт "Махачкала" в августе 2021 года ввел в эксплуатацию терминал международных воздушных линий пропускной способностью 190 пассажиров в час. Терминал может принимать до 300 тыс. человек в год. Инвестиции в проект составили 1,6 млрд рублей.

Сообщалось также, что власти Дагестана направят 515 млн рублей на второй этап реконструкции международного аэропорта "Махачкала".

Международный аэропорт "Махачкала" в 2023 году планирует принять не менее 2,8 млн пассажиров. В 2022 году аэропорт принял рекордное число пассажиров — 2,5 млн человек. Таким образом, в текущем году пассажиропоток может вырасти на 12%.