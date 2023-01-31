В настоящее время из аэропорта Махачкалы осуществляются полеты по 12 субсидированным маршрутам.

Меликов, слова которого приводятся в пресс-релизе, отметил, что со стороны жителей региона и авиакомпаний имеется заинтересованность в увеличении количества таких рейсов.

При этом Нерадько подчеркнул, что вопрос увеличения количества субсидированных рейсов может быть рассмотрен в ближайшее время.

"После подведения первых итогов реализации программ субсидирования мы сможем уточнить перечень маршрутов. Корректировка перечня осуществляется на регулярной основе и направлена на формирование наиболее оптимальной и удобной для населения сети маршрутов", — сказал Нерадько.

Как сообщалось, международный аэропорт Махачкалы в 2023 году планирует принять не менее 2,8 млн пассажиров. В2022 году аэропорт принял рекордное число пассажиров — 2,5 млн человек. Таким образом, в текущем году пассажиропоток может вырасти на 12%.