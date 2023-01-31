Меликов уточнил в ходе встречи, что республика прорабатывает возможность открытия новых авиамаршрутов в Азербайджан, но одним из первых, как планируется, будет рейс из Махачкалы и Баку.

Глава Росавиации, в свою очередь, отметил, что в нынешних условиях расширение географии международных полетов имеет важное значение. Авиационные власти России готовы поддержать начало полетов из Махачкалы в Баку на взаимовыгодных условиях для авиакомпаний двух стран, подчеркнул он.

Как сообщалось, международный аэропорт Махачкалы в 2023 году планирует принять не менее 2,8 млн пассажиров. В 2022 году аэропорт принял рекордное число пассажиров — 2,5 млн человек. Таким образом, в текущем году пассажиропоток может вырасти на 12%.

В 2022 году из Махачкалы были запущены новые направления, такие как Анталья (Турция), Ташкент, Бухара, Наманган, Ургенч (Узбекистан), Латакия (Сирия), Ереван (Армения) и чартеры в Джидду (Саудовская Аравия).