Количество туристов, посетивших Коми в 2022 году, составило порядка 410 тыс. человек. По сравнению с 2021 годом, туристский поток в республику вырос не менее чем на 20%.

Наиболее популярными и посещаемыми жителями и гостями региона являются национальный парк "Югыд ва", Печоро-Илычский биосферный заповедник, а также комплекс финно-угорского этнопарка в селе Ыб.

Посещаемость парка в 2022 году составила 6 тыс. 740 человек. Самым популярными маршрутами были сплавы по рекам Балбанью, Кожим, Косью, Щугор и Подчерем, а также восхождения на вершины гор Народная и Манарага. Большой популярностью пользовались туры выходного дня в гостевой дом в поселке Подчерье, турбазы на переправе реки Кожим и "Санавож".

В 2022 году Печоро-Илычский заповедник посетили 4 тыс. 154 человека, из них почти 2 тыс. побывали на плато Маньпупунер. Гостями лосиной фермы и музея природы стали 2 тыс. 262 человека.

В прошлом году в республике разработали проект арт-тура "За Кандинским в Коми"", основанного на путешествии художника Василия Кандинского к коми-зырянам. Он позволяет исследовать неизведанную сторону региона, увидеть те же места, ту же природу, тех же людей, что и живописец. Желающие познакомятся с культурой и традициями народа коми — с тем, что некогда впечатлило художника. Ожидается, что в 2023 году этот тур получит официальный статус национального туристского маршрута и начнет функционировать.

В 2022 году появились и получили развитие новые виды отдыха для туристов, в том числе сапсерфинг. Пользовались популярностью речные прогулки и сплавы, которые организовывались в Сыктывкаре и других городах и районах региона.

Вырос спрос на новые природные туры. Заказник "Параськины озера" в Ухте привлек туристов из муниципалитетов республики. Для них создали туры выходного дня. Также в прошлом году выросла посещаемость Седьюского каньона.

Гостевые дома и базы отдыха остаются востребованными местами проведения семейных выходных. Их популярность обусловлена, в частности, тем, что многие из них предлагают экскурсионные программы, включающие посещение домашних зооферм, речные прогулки и рыбалку. На сегодняшний день в республике около 70 гостевых домов.

В министерстве считают, что в 2023 году турпоток будет расти. Рынок внутреннего туризма расширяется, открываются новые локации, разрабатываются маршруты, растет количество туроператоров и средств размещения. Планируется разработать и создать единую линейку сувенирной продукции Коми.

На развитие въездного и внутреннего туризма в регионе из бюджета Коми в 2023 году выделят около 74,7 млн рублей.

Национальный парк "Югыд ва" (в переводе с коми языка "светлая вода") расположен на Северном и Приполярном Урале на востоке Коми. На юге граничит с Печоро-Илычским биосферным заповедником. Создан в 1994 году. Площадь парка — более 1,890 млн га. Территория парка входит в пределы объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми".

Печоро-Илычский государственный биосферный заповедник расположен в междуречье рек Печоры и Илыча на западном макросклоне Северного Урала, на территории Троицко-Печорского района Коми. На севере заповедник граничит с национальным парком "Югыд ва". Создан в 1930 году для сохранения природного комплекса северо-востока европейской части СССР. Площадь заповедника — более 720 тыс. га. Там растут девственные леса, являющиеся объектами Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.