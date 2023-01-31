"Уже сейчас зарегистрировалось рекордное количество (участников — ИФ) — более 4,5 тысячи лыжников из шести стран и 57 регионов России. Мы имеем большой опыт проведения соревнований международного уровня", — приводятся в сообщении слова губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

В пресс-службе отметили, что в этом году будет использован формат трехдневного лыжного фестиваля, включающий новые виды гонок.

Так, 3 марта участников ждут соревнования на 5 и 10 километров свободным стилем. На 4 марта запланирован старт "золотой" 50-километровой гонки. Традиционно она станет самой массовой.

5 марта — день "классики". "Его откроют участники беби-марафона на дистанции 1 километр, ребята постарше преодолеют 2 километра. Затем их сменят взрослые в 25-километровой серебряной гонке классическим стилем", — сообщается в пресс-релизе.

Победителей и призеров во всех возрастных категориях ждут дополнительные наградные медали ручной работы.