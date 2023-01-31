Вертолетный перевозчик — ООО "Авиационная компания "Ямал" — получит 14,103 млн рублей.

"Авиационная транспортная компания "Ямал" запрашивала 516,2 млн рублей субсидий, "Авиационная компания "Ямал" — 31,5 млн рублей.

Как сообщалось, заявки на получение господдержки подавали 35 перевозчиков, вместе они запросили более 56 млрд руб., то есть, более чем в два раза больше выделенных средств. В целом в рамках отбора, который проводила Росавиация, между всеми российскими авиакомпаниями распределялось 25,3 млрд руб. Самую большую сумму — 5,6 млрд руб. — получит S7 (ее дочерняя компания "Глобус" — еще 117 млн руб.). Авиакомпания "Аэрофлот" получит 5 млрд руб., "Победа" — 4,1 млрд руб., "Россия" — 2,5 млрд руб. Почти 2,7 млрд руб. будет выделено "Уральским авиалиниям", 1,5 млрд руб. — "ЮТэйр".

Соглашения на получение средств должны быть заключены с Росавиацией до 11 февраля. Средства за перевозки за ноябрь и декабрь прошлого года, по данным ведомства, начнут перечисляться авиакомпаниям в конце февраля. Далее выплаты будут осуществляться помесячно, согласно фактическим выполненным рейсам. В результате предоставления денег перевозчики должны обеспечить общий пассажирооборот в размере не менее 22,2 млрд пассажиро-километров.

В прошлом году для покрытия расходов в апреле-октябре авиаперевозчики получили 100 млрд руб. Такая поддержка была оказана впервые на фоне санкционных ограничений, введенных после начала специальной военной операции на Украине.

АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" — основной перевозчик в Ямало-Ненецком автономном округе. Согласно данным ЕГРЮЛ, полностью принадлежит департаменту имущественных отношений ЯНАО. 0,09% ООО "Авиационная компания "Ямал" принадлежит ее гендиректору Валерию Озерному, 99.91% — бывшему гендиректору АТК "Ямал" Василию Крюку.